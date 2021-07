Výhody pre zaočkovaných

Vnútorne nesúhlasím s nátlakom štátu, aby mali nezaočkovaní ľudia nevýhody, súhlasím však, aby mali zaočkovaní výhody. Ako to urobiť, je výsadné právo volených zástupcov. Ja im napoviem...

Môžeme do rána namietať, donekonečna diskutovať o slobode rozhodovania a antivaxeri si to budú určite užívať plným priehrštím, ale... keď je neoddiskutovateľné, čo všetko dokáže s našimi životmi urobiť pandémia svetových rozmerov, nemal by byť v tomto prípade rozhodujúci vyšší princíp?

Keď sa pred desaťročiami rozbiehala detská očkovacia stratégia a rodičia majú povinnosť zaočkovať svoje ratolesti, keď sa cestovatelia do exotických krajín bez debát očkujú proti tropickým chorobám, nemala by byť aj istá povinnosť očkovať aj pri pandémiach podobných rozmerov..?

Súhlasím, je to na diskusiu. Progres a veda mali vždy konkurentov v podobe spiatočníkov a tmárov. Ešte relatívne nedávno ľudia verili plochosti Zeme, nie je dôvod si myslieť, že v modernej súčasnosti niektorí nebudú spochybňovať existenciu koronavírusu, hoci by ho aj dostali. Nedôvera vo vedcov je však absurdná. Keď sa vám pokazí auto, nepôjdete predsa pekárovi. Každý predsa verí odborníkom vo svojom fachu. Stolárovi, elektrikárovi, lekárovi, infektológovi...

Proti hlúposti však niet vakcíny... ale ak by niečo našli, prosím, nech je vakcína povinná. Neočkovaní žiadajú od všetkých toleranciu, ale sami ju potierajú neustálym hejtovaním očkovania. Veď im vakcínu nikto nenúti. Zvolili si svoju cestu a očakávam, že ako vo všetkom, prevezmú zodpovednosť, keď sa to tu opäť zvrhne. Aj potom budú kričať, že nechcú lockdown, zatvorené kaviarne či obchody? Nestačilo im to? Chcú sa opäť vrátiť na začiatok cesty a prechádzať ju odznovu?

To sú neuveriteľné procesy, ktoré sa odohrávajú v ich hlavách. Oháňajú sa demokraciou, šermujú fašizmom. Prezentujú sa názormi odborníkov, ktorí sú v mnohých prípadoch odborníci v inom odvetví. Do čela tlačia politikov, ktorých motivácie sú obludné. Akoby im nedochádzalo, že niekedy v budúcnosti budú možno oni vládnuť v tejto krajine a budú žať nedôveru vo všetko, lebo ju zasiali...

Keď to bude takto pokračovať, na konci toho všetkého budeme všetci smutní hrdinovia. Zaočkovaní preto, lebo spoznali zopár krikľúňov, ktorí neveria vedeckému a medicínskemu rozvoju, ale napriek tomu budú hojne navštevovať nemocnice a dožadovať sa pomoci. Možno by ich tí lekári mali potom poslať za pekármi... A nezaočkovaní preto, lebo nepostrehli mnohé odpovede na svoje otázky. A preto vyvolávajú vášne, lebo si neustále myslia, že tí ostatní konajú stádovito, a majú právo na iný názor. Nebuďme smutnými hrdinami doby...

Bolo by už načase, aby očkovaní začali rozprávať hlasnejšie. Oni sú presvedčení o správnosti a nutnosti svojho rozhodnutia, zobrali zodpovednosť za krajinu, lebo chcú spoločnosť, akú poznali spred pandémie. Prišiel čas, aby sa politici úprimnejšie a razantnejšie zastali týchto ľudí. Prišiel čas, aby odborníci neustále vysvetľovali výhody i nástrahy očkovania. Priamo a korektne. Covid nás bude trápiť ešte dlho. Zaočkovaných i nezaočkovaných. Nikto nedostal vakcínou dekrét, že sa nenakazí. Len je tu omnoho vyššia pravdepodobnosť, že to zvládne bez väčších problémov a nebude potrebovať nemocnicu.

Vrátim sa na začiatok. Politika štátu v téme očkovania je jasná. Preto by mal štát pristúpiť k výhodám pre zaočkovaných. Nie k nevýhodám pre neočkovaných! Tí musia mať všetky práva ako doteraz a platí to vo všetkých smeroch! Lebo takto to zaručuje Ústava SR.

Možno by mal štát napríklad znížiť DPH na všetky tovary a služby pre zaočkovaných, ktorí by sa preukazovali certifikátmi pri e-kasiach. Je to výlučne v jeho právomoci. Viem si to predstaviť ako podporu vo vakcinačnej politike. Očkovaní dostanú hmatateľnú výhodu a neočkovaní budú mať to, čo doteraz. Plus testovanie, aby mohli prechádzať hranice, cestovať, chodiť do obchodov či kín.

Žeby vznikli dve kategórie ľudí? Nie. Oni totiž už existujú. Vytvorili ich antivaxeri svojim kategorickým prístupom. Nuž ich treba nechať na pokoji. Dnes bojujú proti vakcinácii, zajtra si nájdu niečo iné. Ako vždy.