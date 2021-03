Matovič: persona non grata

Dvoj-troj týždňový raketový vzostup Matovičovho hnutia tesne pred voľbami by malo byť mementom pre voličský elektorát, ktorí vo voľbách uprednostnil emóciu pred racionálnou úvahou.

Netvrdím, že voliči nemajú právo zvoliť aj tú najväčšiu blbosť, pokiaľ tá blbosť legitímne kandiduje v demokratických voľbách, ale miera ich poznania a zodpovednosti by mala byť väčšia. To platí aj o slepej mnohoročnej viere k Ficovým kmínom, či kotlebovskom blúznení o žiarivej demokracii. Udalosti posledných mesiacov nech sú pre všetkých poučením, že k voľbám treba pristupovať seriózne a zodpovedne.

Po roku sme sa dostali do situácie, keď musíme trpieť Matovičove vyčínanie, jeho neprijateľný spôsob komunikácie hraničiaci s infantilnosťou a byť konfrontovaní s jeho osobnými vlastnosťami, ktoré ho degradujú. Matovič nikdy nemal a ani nebude mať vlastnosti lídra, ktoré potrebuje krajina. Videli sme to na jeho zahraničných cestách, počuli sme jeho hlúpy vtip na účet Ukrajiny, sledujeme to aj teraz, keď opäť primitívne vydiera koaličných partnerov, že nemusíme prebrať celú zásielku Sputnika od Rusov. Nechápe, že problém nie je jeho komická angličtina, ani samotná vakcína.

Problém je Igor Matovič !

U nikoho iného tak neplatí výrok, že mlčať je zlato. Nikto nedokáže povedať na tlačovkách toľko slov, ktoré nič neznamenajú. Je to azda jediný premiér na svete, ktorý nemá hovorcu, lebo mu to jeho egocentrická, samoľúba povaha nedovoľuje.

Vládna kríza je o osobe Matoviča. A nemu to vôbec nedochádza. Aj také pozbierané hnutie ako je OĽANO musí mať schopnejšieho človeka. Zmenu na poste premiéra si už želá obrovská skupina ľudí v našej krajine. Žiadajú to mnohí koaliční voliči a nepohrdnú tým ani opoziční.