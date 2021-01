Matovičov lockdown rozumu

Keď premiéra Fica napadol konšpiračný červ, ktorý dodnes nevie trafiť von, tak trúsil na tlačovkách bludy o nájazdoch migrantov na našu domovinu. Súdni ľudia sa vtedy chytali za hlavu, čo sa to s ním deje.

V súčasnosti sledujeme psychický rozvrat osobnosti premiéra Matoviča, ktorý ako jediný vytasil do boja proti hnusobe, a nikto ho v tomto boji nechápe. Akoby sme boli len nezvýznamné figurky na šachovnici, ktoré nijako nedoplácajú na súčasný stav. Už v predchádzajúcom článku som písal, že Matovič nie je spôsobilý zastávať podobnú ústavnú funkciu, jednoducho na ňu nedozrel. Čas ukazuje, že sa mu to nikdy nepodarí. A nie je tomu na vine prezidentka Čaputová ani líder SAS Sulík.

Matovič totiž nedokáže pochopiť, že on je ten, ktorý ide po diaľnici v protismere. Jeho facebookovská infantilnosť spred volieb mala varovať jeho voličov, ktorí teraz krútia hlavou, že jeho stupídne statusy sú jeho neoddeliteľnou súčasťou... Taktiež bolo varovaním predvolebné interview s vlastnou dcérou, ktorej oznámil, že je pripravený byť premiérom... A nepochybne aj vtedy, keď si „pomohol“ esemeskami od dcér, že chcú ísť do školy, tak poďme testovať, čo napokon trošku poopravila jeho vlastná manželka...

Matovič je dieťa v dospelom tele, namiesto riadenia krajiny sa venuje mikromanažmentu, ktorý ho vyčerpáva a ničí. Svoju nervozitu prenáša na ľudí tejto krajiny a tí strácajú elementárnu dôveru v štátny aparát. Jeho podržtaška Mikas, akokoľvek kompetentný vo svojom úrade, stráca kredit, lebo sa podvoľuje absurdným výnimkám premiérovi. Holý a ďalších pár stoviek výnimiek sa totiž tiež podpisujú pod nepriaznivú epidemiologickú situáciu a začína byť ťažšie a ťažšie podobné nezmysly obhajovať. Matovičova obsesia celoštátnym antigénovým testovaním bez následného potvrdenia skutočnej pozitivity PCR testami či sústavným hľadaním vnútorného nepriateľa (Sulík, Čaputová) sa stáva neprijateľným pre väčšinu národa, ktorí vidia nahotu kráľa, jeho nekompetentnosť, labilitu a slabosť.

Situácia je vážna a bezprecedentná. Každý premiér by to mal veľmi ťažké, prívržencom Pellegriniho či Fica zatemnila mozog ich slepá láska k nim, aj oni by čelili silnej kritike. Na rozdiel od Matoviča by však určite vedeli opatrenia lepšie vysvetliť. A toto je ten kameň úrazu Matovičovej vlády. Jeho komunikačná schopnosť je na minimálnej úrovni.

Nikto príčetný nechce návrat Smeru1 ani Smeru2. Nikto príčetný však netúži ani po tom, aby mal jeho premiér lockdown rozumu.