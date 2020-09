Matovič nám to kazí

Politik Igor Matovič asi nedorástol na premiérsku funkciu. Nie je to hanba. Veď to bol aj Mečiarov a Ficov problém, a aj tak ich nechali vlastní voliči opakovane masochisticky devastovať krajinu, len preto, že pekne rozprávali.

Matovič pekne nerozpráva, predsa len ľudia očakávajú (očakávali) viacej ako od týchto podarených predchodcov. Napriek tomu, že jeho strana legitímne vyhrala voľby, nič mu nebráni odstúpiť z funkcie premiéra a dať ju niekomu mentálne zdatnejšiemu.

Matovič je zrejme deštrukčný typ, nepomôže, nepoteší, nemotivuje, s tvrdohlavou zaťatosťou a trasľavým hlasom si často hudie len to svoje, zabudol, že neriadi svoju firmu, ale štát. Ten treba riadiť pomocou vlastností skutočného lídra, nie sebaľútosťou, vyplakávaním, urážaním, či statusmi na FB. Mal by prestať mikromanažovať, mal by posúvať kompetencie na svojich ministrov a dôverovať im, mal by si zabezpečiť slušného hovorcu a nechať ho rozprávať, keď je čo povedať.

Naposledy sa náš premiér vyfarbil. Pourážal všetkých ľudí, okrem seba, lebo sa mu nepáči nárast pozitívne testovaných (nie chorých). Urazil konšpirátorov, pseudoodborníkov na všetko, facebookových zdieľačov, užitočných idiotov, urazil tých, ktorým lezie na nervy ten nápapuľník, ako nazývajú rúško... Urazil aj tých, ktorí nosia vlastnoručne ušité rúška, všetkých pracujúcich v podnikoch a obchodoch, ktorí sa obávajú každého kýchnutia... Nikoho neteší koronavírus, všetci sú z toho už unavení, ale dôležitejšie je, ako zvládajú krízu nemocnice. Je načase si uvedomiť, že máme Covid-19, bude Covid-20, 21... a bude tu s nami neustále...

Ale urážky a vyhrážky nepomôžu! Matovič je premiérom všetkých ľudí! Je načase si to uvedomiť!

Už nie je opozičný politik, ktorý si mohol dovoliť rozprávať, čo mu prišlo na um. Stal sa predsedom vlády, ľudia mu ponúkli česť riadiť túto krajinu. Keď neprestane nezmyselne obcovať s hlúpymi výrazmi, poskytuje neprajníkom priestor, aby presvedčili jeho voličov a sympatizantov tejto vlády, že si nezaslúžia riadiť našu krajinu...