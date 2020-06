Z Dobroša zloš

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav „Dobroš“ Trnka definitívne stratil súdnosť. Jeho obhajoba spočíva v osvedčenej Ficovej metóde - hlas podobný môjmu, nie je môj.

Celá krajina bola šokovaná videom, kde si Kočner podal Trnku a preto je šokujúce, že právnická elita stále nevidí problém. Celá krajina pred rokmi krútila hlavou nad rozhodnutím pustiť Majského z basy, ale prokurátorskú elitu to nevyrušuje. Tento pán, so sľubne rozbehnutou kariérou, sa stal škodnou na vodítku svojho pána už veľmi dávno... len sme to iba tušili. Dnes to už vieme, poznáme jeho motívy, poznáme jeho zamestnávateľa, videli sme video o inštalácii skrytej kamery a počuli sme, ako sa s ním rozpráva jeho chlebodarca.

Nestačí to. Disciplinárnemu konaniu nestačili ani dlhé hodiny na verdikt, lebo zrejme celý čas venovali očiste svojho kolegu. Nepočujú, nevidia. Až sem sa dostali „naši ľudia“. Zmena vlády ani jej ambícia o očistu ich nezastaví. Mocenské, ekonomické a kolegiálne väzby dávno povýšili nad právo a spravodlivosť.

Prokurátori vo svojej arogancii dávajú jasný signál, že rozšírenie možností stať sa generálnym prokurátorom aj spomedzi neprokurátorov bude zrejme potrebná. Môžu si za to sami. Keď si potrebujú udržať vo svojich radoch škodnú, asi bude treba ozaj radikálny rez od človeka nezaťaženého tejto uzavretej komunity. A v tejto chvíli je jedno, či to bude Lipšic alebo niekto iný.

A nejde len o Trnku. Prekvalifikovanie obvinenia voči Jankovskej svedčí len o tom, že to na prokuratúre stále nefunguje. Je najvyšší čas začať brániť právny štát.