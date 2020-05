Ako dovolenkári sanujú cestovky

Vazalský zákon Ministerstva hospodárstva v prospech cestovných kancelárií ( CK ) odobralo klientom základné právo slobodného rozhodnutia o osude vlastnej dovolenky.

Zákonným ustanovením urobili zo zákazníkov sponzorov a rukojemníkov CK, ľudia teraz musia rok a pol ( do 14. septembra 2021 ) bezodplatne úverovať CK, čo je absurdné a vymyká sa všetkým pravidlám, aj o pôžičkách a úveroch.

Nikto s CK nezaručí klientom miesto ani rovnakú cenu dovolenky, tá sa určite navýši, nikto nezaručí ani starostlivosť o klienta. Títo dovolenkári budú v rezortoch nálepkovaní ako „tí z minulého roku“, každý sa k nim bude správať ako k nechcenému dieťaťu. CK nemôžu nič garantovať, lebo vedia, že to tak bude. Keďže však neponúknu rovnakú dovolenku a CK, ako sami tvrdia, zaplatili hotelom preddavky, nemali by ich dostať späť alebo si ich prípadne vymáhať súdne..?

Ich motivácia je nateraz jasná. Sanovať svoje podnikanie a keďže vedeli na Sulíkovom ministerstve výrazným spôsobom zalobovať, na svetlo sveta vyšla zákonná úprava, kde štát nevynaloží ani euro a všetko zaplatí klient. V celom spoločenskom alebo pracovnom sektore sa na pandémii spolupodieľal štát, len v tomto prípade celú ťarchu hodil na budúcich dovolenkárov.

Niekto možno bude namietať, veď by cestovky skrachovali a to predsa nechceme. Pochopiteľne, že to nikto nechce. Vzhľadom k celosvetovej pandémii a nastupujúcej ekonomickej krízy nikto nechce, aby skrachovali aj iné podniky v službách alebo v priemysle. Ale tento precedens, keď zákazník príde do obchodu, kúpi si službu ( tovar ), zaplatí ju a očakáva, že odíde s poskytnutou službou a predávajúci mu povie, že službu dostane až o rok a pol, je mierne povedané nemorálne. Toto je riešenie ? Takto budeme teraz kupovať chlieb, nábytok či autá..?

Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva je zlý, jednostranný, a aj tak nepomôže CK podľa predstáv. Absolútne nedostatočne obhajuje záujmy a slobodu klientov, je retroaktívny a protiústavný, lebo zasahuje do zmluvných vzťahov uzavretých pred jeho platnosťou, je v rozpore s európskou legislatívou, je v rozpore s odporúčanou smernicou Európskej komisie, ako majú postupovať členské krajiny v tejto problematike a napokon je v rozpore s mravmi a slušnosťou.

Klienti CK by mali dostať možnosť voľby. Buď akceptujú možnosti, ktoré im predostrie cestovka, alebo im musí vrátiť plnú zaplatenú sumu. Toto je najmorálnejšie riešenie vzhľadom k výnimočnej pandémii.