Ako som porazil koronu

Jarný vetrík sa vplietol do hrivy a účes zmenil charakter. „Časy jsou zlé, Kamile.“ napadla mi obľúbená replika obľúbeného herca z obľúbeného filmu, keď som videl ten rad.

Vlnil sa ako had a rozostupy ho ešte zväčšovali. Žijeme ťažké časy. Korona sa rozliezla do našich obydlí a duší. Učíme sa s ňou žiť. Nie je to jednoduché. Niekde vo vnútri však cítim, že tu bude už vždy...

Aj ja som nakazení. Dostala sa mi pod kožu, vryla sa do môjho vnútra, čo by som aj zvládol, ale ten sajrajt sa mi dostal aj do duše. Nahlodáva ma. Cítim jej zubiská, tá bolesť je až fyzická.

Vyšiel prvý. Mám pred sebou ešte dlhú cestu. Skúsenosť mi nahovára, že musím byť trpezlivý. Cieľavedome sa dostanem k vytúženému koncu. Azda aj v práci to dobre dopadne a prídu zákazky. Lebo vykrvácame...

Vyšiel druhý. Keď ma prepadla tá hnusoba, ako sa vyjadril jeden, v človeku sa niečo zlomí. Odrazu si uvedomí, že je tvor krehký a zraniteľný. A najhoršia je predstava, že môžeš nakaziť mnohých iných.

Vyšiel tretí, po pár minútach štvrtý. Ale veď mám v sebe dosť síl. Nemôžem sa opúšťať, ani sa poddať. Musím byť optimistický a dobre naladený. V celom mojom živote mi to pomáhalo. Musím uveriť, že čas pracuje pre mňa. Napokon budeme mať aj vakcínu a všetko sa v dobré obráti.

Áno, treba nájsť tú silu v sebe. Človek je tvor nezlomný, keď si verí. A ja si verím. Som silný a koronu porazím. Cítim, že to príde. Už sa to blíži.

Vyšiel piaty a mne sa rozbúchalo srdce. Bije ako zvon, silný, nezlomný, bije už veky a bude biť. Korona ma nezlomí! Porazil som ju! Ľudská vôľa je silnejšia, než všetko ostatné! Vivat!

Zhlboka som sa nadýchol a odhodlane vstúpil do kaderníckeho salónu...