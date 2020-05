Svet je krásny aj napriek korone

Nastal čas byť pozitívny. Lebo nás tá „hnusoba“ všetkých porazí a z nás sa skutočne stanú utajení alkoholici. Alebo aj niečo iné...

Neberme všetko tak vážne. Ani koronu. Zomiera sa aj na choroby, voči ktorým sme sa stali odrazu tolerantnejší. Ten „sajrajt“ tu už zostane s nami, musíme sa s ním naučiť žiť. Zresetujme si hlavy, prečítajme si dlho odkladanú knihu, alebo si na upokojenie duše pozrime film bez reklám. Netrápme sa, prestaňme so samonasieraním. Ani ja sa už každé ráno neľakám svojej hrivy, ktorú som z búrky premenoval na tajfún...

Chápem iritujúce informácie, že na Markíze sa zintenzívnili správy zo Svidníka, že hrdý, slušný a odborný kapitáň už nie je kapitán a tento predseda nechce byť ani predsedom, že Smer-SD je v polčase rozpadu, lebo nemajú príjem, že Pellegrini, ktorého priaznivci nevedia správne napísať ani meno, sa usiluje o znovuzrodenie sociálnej demokracie, že máme legitímnu vládu a premiéra, ktorý miluje lajky pod svojimi statusmi a oponentov nazval múdrosráčmi, že nová vláda oznámi riešenie, týždeň to kvasí v médiach, potom to príde na krízový štáb, tam sa to zredukuje, parlament schváli novú redukciu a napokon tí, ktorí denne sledujú správy sa tvária ako surikaty...

Áno, prežívame svet paradoxov, kedy rodičia zaseknutí doma uznávajú učiteľov a tešia sa do práce, a dokonca aj deti by chceli do školy, takže zase len túžime po tom, čo nemáme. Aj štát chce, aby sme boli doma, ale štátni úradníci nám posielajú listy, a my, pracujúci, potom postávame v radoch so žltými lístkami pred štátnou poštou. Ale nevadí, veď všetky rady, aj tie pred obchodmi, sa rýchlo strácajú, lebo sa posúvajú po dvoch metroch.

Najlepšou zbraňou proti korone je zdravý rozum. Uvedomujem si, že v tom prípade má mnoho ľudí problém, ale verím, že napokon všetko dobre dopadne.

Tešme sa. Celý svet nám závidí, akí sme šikovní a zruční, lebo si šijeme rúška. Dokonca, že sme zodpovední. Len my sme to ešte nezistili. Neuvedomujeme si, že v tejto krajine stále žije obrovské množstvo slušných a zodpovedných ľudí.

Tešme sa z pekného počasia a opálených tvárí, resp. tých častí nezakrytých rúškom. Naša planéta sa zhlboka nadýchla, vzduch sa prečisťuje a všetko bude opäť pripravené v plnej sile na naše drancovanie.

Už vidím to svetlo na konci tunela a neustále sa zväčšuje. Držím nám palce.