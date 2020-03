Firmy, zamestnanci a živnostníci potrebujú okamžitú pomoc od štátu

Pred týždňom či dvomi sme premárnili príležitosť zbaviť sa koronavírusu rýchlo a účinne. Možno je to odvážne tvrdenie, ale mali sme to skúsiť.

Očakával som dohodu štátu a všetkých firiem na Slovensku, ktorého cieľom mala byť úplná, koordinovaná a riadená odstávka výrobných podnikov na dva-tri týždne, lebo už aj tak boli zatvorené školy, obchodné prevádzky a bolo obmedzené fungovanie verejnej a štátnej správy. Popri prísne obmedzenom pohybe obyvateľstva a uzatvorení hraníc cestou i vzduchom sme mohli za necelý mesiac dostať z choroby nakazených a zabrániť jej šíreniu. Jediný kto by fungoval by boli obchody s potravinami, lekárne, nemocničný resp. záchranársky personál a kamiónová doprava s potravinami. My sme sa však rozhodli ísť opäť dlhšou a tŕnistejšou cestou.

Chápem, že by to bolo radikálne rozhodnutie, obávam sa však, že mnohým kompetentným vôbec nedochádzalo, s kým máme do činenia, napriek varovaniam z iných častí sveta. Koronavírus nie je nepriateľ, ktorého môžeme poraziť štandardnými riešeniami.

Dnes je už situácia iná. Podniky si riešia svoju situáciu po svojom, zatvárajú prevádzky a výrobné haly na obmedzený čas, a potom predlžujú svoje „prázdniny“. A rátajú straty. Pud sebazáchovy im velí konať. A mnohí začínajú prepúšťať pracovníkov.

Zamestnanci berú štátom platené OČR-ky, dovolenky a PN-ky.

Malí obchodníci, rôzni živnostníci či slobodné povolania okamžite kolabujú a onedlho budú miznúť z registrov.

Keď skrachujú podniky a živnostníci, skrachuje aj štát. Darmo majú zamestnanci platenú neprítomnosť v práci, keď dostanú cca. polovičnú výplatu. Odklad hypoték je pre nich slabou náplasťou, keď onedlho zaklopú na úrad práce. Zbytočne budú mať živnostníci len odklad odvodov, keď o pol roka už nebudú existovať.

Návrh mojich ekonomických opatrení:

refundácia mzdy zamestnancovi pre neprítomnosť na pracovisku z dôvodu koronavírusu v pomere 70% štát a 30% firmy

firmy by neplatili štátu rozdiel medzi hrubou mzdou zamestnanca a jeho cenou práce

vyplácať SZČO mesačnú mzdu vo výške 367,85 Eur , čo je dvanástina z ročnej odpočítateľnej položky na daňovníka (4414,20 Eur) na rok 2020

, čo je dvanástina z ročnej odpočítateľnej položky na daňovníka (4414,20 Eur) na rok 2020 pre SZČO odklad platenia úverov po dobu zatvorených prevádzok, podobne aj odvodov, všetko bez akýchkoľvek sankcií

platenia úverov po dobu zatvorených prevádzok, podobne aj odvodov, všetko bez akýchkoľvek sankcií odklad platenia DPH

zrušenie rekreačných poukazov a 13 dôchodkov

Všetky tieto opatrenia by boli podmienené, že SZČO aj zamestnávateľ by nemohol po dobu jedného roka zrušiť pracovné miesto.

Treba si uvedomiť, že Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pre COVID 19 svetovú pandémiu. Výnimočná doba si žiada výnimočné opatrenia. V tejto chvíli je úplne jedno, či budeme mať deficit na úrovni avizovaných 0,49% HDP alebo 5% HDP. Musíme zachrániť firmy a ľudí v tejto krajine a keď môžu v tomto boji pomôcť eurofondy a euroval, je to ešte lepšie.