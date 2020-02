Právo voliť svojich zástupcov je výsada demokracie. V žiadnom inom politickom zriadení nemajú voľby opodstatnenie.

Vážme si právo voliť, lebo nám dáva možnosti. A odlišuje nás od oviec, ktoré sú v jednom stáde, idú tam, kam ich niekto pošle, urobia to, čo chce iný, nažerú sa vtedy, keď to druhý rozhodne a ostrihajú ich, keď to niekto urobí. Frflú si medzi sebou, žalujú sa do trávy a čakajú na podnet niekoho iného.

A hlavne nemusia niesť žiadnu zodpovednosť.

Pre tých, ktorí tak radi šíria názory, že niet koho voliť, mám pomôcku. Položte si dve otázky:

1.- Chcete, aby naďalej vládla súčasná koalícia ?

2.- Chcete, aby vládla Kotlebová alebo Harabinová strana ?

Keď sú vaše odpovede NIE, voľte jednu z demokratických opozičných strán. To je celé. Vždy je koho voliť. A keď sa rozhodnete aj tak nevoliť, potom problém nie je v nedostatku ponuky, ale vo vás. Nechcete niesť žiadnu zodpovednosť.

Dobrovoľný nevolič stráca morálne právo kritizovať spoločnosť, lebo sa nijako nepodieľa na jej zlepšení. Len si ako tá ovca hundre do šťavnatej trávy, ktorú iný zasial...