Kampaň strany Smer v podaní Erika Tomáša

V nedeľňajšej relácii Na telo boli diváci svedkami, ako vyzerá predvolebná kampaň strany Smer – SD...

Opustili dobré zvyklosti, že sa ako strana bude uchádzať o hlasy voličov svojim programom, ich vyhorenosť dosiahla vrchol, keď na svojej straníckej programovej schôdzi vypotili až tri vety, ktoré ponúkli svojim voličom.

Opustili však aj zdravý rozum, lebo ich kampaň sa nesie len v znamení okydávania, konšpirácií a znevažovania politických protivníkov. Vo svojej hlúposti si neuvedomujú, že robia medvediu službu a tento prístup ich nadobro pochová.

Keď sme si však mysleli, že Ficove a Blahove pomätené reči v médiach a na sociálnych sieťach sú vrcholom trápnosti, Erik Tomáš v spomínanej relácii hrubo osočil Luciu Nicholsonovú nepodarenou fotografiou, ktorá bola evidentne fotomontážou. Následne to aj potvrdil, takže si vo svojej prostote strelil vlastný gól a potvrdil, že nesie do relácie fotomontáž, o ktorej vedel, že je podvrhom, a mieni ju ukázať !

Presne v duchu všetkých drístov, ktoré páni zo sociálnej demokracie chŕlia na verejnosti posledné týždne a mesiace. Vystrelia do mediálneho sveta kompro, a to si napokon žije svojim životom... Prívrženci strany a iní primitívy ho zdieľajú na internete a úspešne zo seba robia užitočných idiotov. A kruh sa uzavrie. A my ostatní krútime hlavou nad týmto toxickým odpadom.

Je smutné, kam sa dostala pod vedením Roberta Fica sociálna demokracia na Slovensku, ak teda pripustím, že Smer SD je SD...