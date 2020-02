Cesta do hlbín duše voliča fašistov

Volič, ktorý volí fašistov je fašista, z tohto pohľadu je celá záležitosť jednoduchá a priamočiara. Nebude to však také jednoduché.

Povedzme si úprimne, Kotlebova strana mala byť dávno zrušená. To by však museli stáť na druhej strane barikády seriózni vyšetrovatelia, prokurátori a napokon aj sudcovia, ktorí skôr nevidia činy a verbálne prejavy tejto strany. Ich hra na slepcov je oveľa nebezpečnejšia, než prejavy straníkov a prívržencov na námestiach, internete a napokon aj v parlamente, lebo strážiť demokratické princípy je ich pracovnou povinnosťou.

Volič ĽSNS nie je len jednoduchý, primitívny hulvát, za akých ich má väčšina obyvateľstva. Sú to v mnohých prípadoch diplomovaní inteligenti, pracujúci, slušní ľudia, žijúci svoj každodenný život, starajúci sa o seba a svoje rodiny. Prečo sa potom odlišujú od ostatných voličov a prikláňajú sa k radikálnym riešeniam, ktoré im ponúka Kotlebova strana ?

Keď si odmyslím skutočných náckov, ktorí majú svoje fašistické názory vo svojej DNA a zoberiem do úvahy len ich sympatizantov, tak tí napriek svojmu intelektu, uverili prostoduchým riešeniam. V ĽSNS však zmysluplné riešenia nefungujú ( program ), a ich voliči možno ani netušia, nevedia, že ich hlas je cestou ku xenofóbii, intolerantnosti a rasizmu.

História by nás mala učiť, opak je však pravdou, mnohí naši obyvatelia to majú v génoch, sú zakomplexovaní, závistliví a netolerantní. Slovenský štát, ku ktorému sa tak hrdo hlásia, nevznikol z prirodzenej túžby obyvateľstva po svojej samostatnosti, hoci bol tento aspekt v predvojnových časoch veľmi silný. To len Hitler využil naše sny, a obrazne povedané, podhodil kosť, a my sme mu na to skočili. Treba však poznamenať, že ani Tiso nemal veľa možností, keď súhlasil s Hitlerovým plánom.

Naše pohnuté dejiny si v súčasnej pokrútenej dobe dokážu mnohí ľudia vysvetliť po svojom. Voličovi tejto strany nejde o historické súvislosti, navzdory svojej inteligencii, nechce riešiť minulosť krajiny, jedinou hnacou silou je frustrácia, únava a neschopnosť.

Sú frustrovaní doterajším vývojom v našej krajine. Neustále počúvajú o zlodejstvách a rozkrádaní, sú znechutení spoločenskými udalosťami, zasahuje ich to a nevedia si pomôcť. Chcú žiť v usporiadanej krajine, a majú na to plné právo.

Sú unavení politickým systémom, potrebujú poriadok, domobranu, silného vodcu. Majú tendencie k militantnosti, uniformovanosti, napriek odmietaniu Severoatlantického paktu, čo je určite nepochopiteľným paradoxom.

Sú istým spôsobom individuálne neschopní, potrebujú viacej štátu, riadenia, len aby neniesli za seba zodpovednosť. Vyhovuje im stratenosť v štátnom systéme, imponuje im zoštátnené vlastníctvo.

Všetko sme tu už mali. Naprieč dejinami sme prežili fašistickú krajinu, v mene Boha kresťanské tmárstvo podobné inkvizícii, štátne socialistické vlastníctvo, morálne zbedačený národ, frustráciu, beznádej, nenávisť k inakosti.

ĽSNS ( predtým súdom zrušená Slovenská pospolitosť ) je od počiatku extrémistická strana, ktorá priamo či nepriamo potiera základné ľudské práva, chová sa šovinisticky a pod rúškom serióznej politiky prináša program, ktorý sa nápadne ponáša na program Národno-socialistickej nemeckej robotníckej strany ( NSDAP ). Aj Hitler začiatkom 30-tych rokov sľuboval na prvý pohľad jednoduché, rýchle riešenia a dobre vieme, čo tento jeho národný socializmus ( nacizmus ) napokon dokázal...

Kotlebovci idú v podobnom scenári, sčítanému človeku je to úplne evidentné, kto trochu pozná históriu, vidí silné paralely. Pokiaľ, samozrejme, človeku nevadí ľudácky režim Slovenského štátu, skutočne chápe vznik Slovenského štátu a vníma rozdiel medzi režimom, ktorý propaguje ĽSNS a demokratickým zriadením.

Mňa teší, že je tu demokracia a aj vďaka nej môžu existovať podobné názory. Lebo keby tu vládli komunisti alebo fašisti, nebolo by to možné. Naša krajina prežila obe zriadenia a mne je smutno, že tak rýchlo zabúdame.

Program Kotlebovcov treba čítať s porozumením a v kontexte ich vyjadrovania a konania pláva ich program na tenkom ľade, za všetkým, čo hovoria sú v pozadí znaky extrémizmu, rasizmu a nacizmu ( fašizmu ).

Keďže máme demokraciu, každý si môže voliť koho chce, ale potom musí niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť. A mne sa nechce veriť, že desatina voličov netuší, čo činí... A ak sa mýlim, tak je niečo pokrivené v duši voliča fašistov...