Nacistická tvár

Povedzme si úprimne, ako inak nazvať názory „štandardných“ politických strán na spoločenské a politické udalosti ? Navzdory tomu, že mali v minulosti svoje volebné programy, dnes ohurujú stupňujúcimi extrémistickými názormi.

Richard Sulík nikdy nebol čitateľný, jeho politická kariéra je limitovaná porozumením veľmi vnímavého čitateľa a poslucháča, a pri všetkej úcte k prepracovanému programu, je niekedy skutočne problém správne pochopiť jeho verbálne prejavy.

Oveľa väčším problémom pre spoločnosť je Štefan Harabín. Jeho očividný príklon k alternatívnym médiam a konšpiračným teóriam mu vynáša slušný volebný potenciál, je až zarážajúce, koľko ľudí dokáže svojimi polopravdami a zavádzajúcimi informáciami zviesť.

Azda najväčším problémom pre demokraciu je systematický odklon sociálnej demokracie k extrémizmu, ich predseda sa obklopil blúznivcami fašistického, a dokonca aj marxistického názoru !!! Svedčí to o hlbokej strate akejkoľvek názorovej kontinuite s princípmi sociálnej demokracie, tu už ide o tvrdý boj o voliča a Robertovi Ficovi je úplne jedno, či ho bude voliť komunista, sociálny demokrat, stredopravičiar či fašista. Jeho názorové portfólium sa znásobilo a ponúka cestu pre všetkých... len aby zachránil svoju kožu...

Nechcem spomínaných politikov hádzať do jedného vreca. Sulík, ako donedávny líder pravice, je určite najprijateľnejší, hoci mu stále viacej ľudí nerozumie. Fico so svojim extrémistickým názorovým krídlom znamená pre otupenú slovač určite viacej ako intelektuálny a nevýrazný Pelegrini so svojim schizofrenickým „novým“ Smerom.

Slovensko sa nachádza na šialenej križovatke. Rozpätie strán od kresťanských demokratov až k liberálnej demokracie je určite najlepší variant, nehľadiac na zúfalcov, ktorí kritizujú liberalizmus, zosobňujú ho s čertom-diablom, netušiac, čo je vlastne liberálna politika. Možno by boli prekvapení, že sami žijú liberálnym spôsobom...

Súmrak sociálnej demokracie pod vedením Fica je dokonaný, jeho politika už roky nemá čo ponúknuť, ožobračuje národ finančne i morálne. Napriek bezohľadnému voličskému potenciálu, ktorý hľadí viacej do svojho hrantu plného žrádla, morálny aspekt týchto voličov si neustále viacej uvedomuje obludnosť a skazenosť Ficovho vedenia a opúšťajú potápajúcu sa loď.

Áno, sme na križovatke. Ale nehrajme sa na pravicu a ľavicu. Pomenujme najväčšieho nepriateľa, správne a adresne. Je ním nacizmus ! V súkolí dejín je nacizmus všeobecne považovaný za najškodlivejší prvok spoločnosti, a my sme svedkami extrémizmu s nacistickou tvárou. Alebo komunistickou. Odhaľujme fašizmus ( komunizmus ), je to najobludnejšia, najprízemnejšia a bohužiaľ najjednoduchšia metóda, ako sa dostať pod kožu.

Ľudia, hrajme hru na rozum !